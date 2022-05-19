إستقالة برلماني عن الاتحاد الوطني الكوردستاني

شفق نيوز/ قدَّم عضو برلمان كوردستان عن الاتحاد الوطني الكوردستاني "راهي رهبر سيد إبراهيم، يوم الخميس، إستقالته إلى هيئة رئاسة البرلمان.

وخاطب "سيد إبراهيم" في كتاب الاستقالة وجهها إلى هيئة الرئاسة، "أطلب الموافقة على هذه الرسالة وفقا للفقرة الثانية من المادة (25) من النظام الداخلي، وأن تتم المصادقة على الإستقالة في أول جلسة برلمانية تُعقد مستقبلا".

والبرلماني "سيد إبراهيم" من مواليد العام 1991 في قضاء كويسنجق حاصل على شهادة الماجستير في السياسة والاجتماع، وهو عضو في لجنتي (الشؤون البرلمانية والشكاوى) و(التربية والتعليم العالي والبحث العلمي).