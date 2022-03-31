إستعداداً لرمضان .. السليمانية تشكل لجاناً لمراقبة الأسواق وسبل مواجهة "ضعاف النفوس"

شفق نيوز / أعلنت قائمقامية قضاء السليمانية، يوم الخميس، عن تشكيل لجان خاصة لمتابعة الأسواق وأسعار المواد الغذائية في شهر رمضان ، وفيما شددت على منع التلاعب "المفتعل" بالأسعار، أكد ضرورة تأمين الحصتين الغذائيتين للمواطنين في المحافظة خلال شهر رمضان.

وقالت إدارة قائممقامية السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "إدارة السليمانية عقدت إجتماعاً مع اللجان المختصة والدوائر ذات العلاقة بحضور قائممقام السليمانية آوات محمد وتم الايعاز بتشكيل لجنة خاصة بمتابعة تطبيق التعليمات الخاصة بشهر رمضان".

وأضاف البيان ان "الاجتماع أكد على تفعيل عمل لجان مراقبة الأسعار ومتابعة الأسواق ومنع استغلال المناسبة من قبل ضعاف الأنفس ومحاسبة من يتلاعب بالأسعار".

كما أكد الاجتماع، بحسب البيان، على "ضرورة تأمين الحصتين الغذائيتين اللتين ستوزعان خلال شهر رمضان المبارك"، في إشارة إلى ضمان توفر المواد الغذائية في مخازن السليمانية لسد الحاجة الفعلية لمواطني المحافظة.

وتشهد الأسواق في السليمانية وفي كل ارجاء العراق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان وهو ما تعزوه الجهات المختصة الى تلاعب تجار بالأسعار واستغلال حاجة الناس للتسوق بشكل مكثف خلال الفترة التي تسبق حلول الشهر المقدس لدى المسلمين في العراق أو خلاله، وهو ما يستدعي، بحسب مواطنين، مراقبة مستمرة للأسعار ولجان دائمة لمتابعة التعليمات الخاصة بالحفاظ على توافر هذه المواد وعدم انقطاعها.