مستشفيات في السليمانية تعلق جزءاً كبيراً من خدماتها جراء النقص الحاصل بالدواء

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة السليمانية، يوم الأحد، أن عدداً من المستشفيات قد علقت جزءاً كبيراً من خدماتها بسبب النقص الحاصل في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال المتحدث باسم صحة السليمانية سامان شيخ لطيف في بيان اليوم، إن النقص الحاصل في إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية أحدث مشكلة لبعض المستشفيات.

وأضاف أنه اعتبارا من اليوم الموافق 3 من شهر نيسان/أبريل الجاري وجراء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية قامت مراكز طبية تابعة للمديرية بتعليق جزء كبير من خدماتها في كل من مستشفيات (هيوا- الولادة - د.جمال أحمد رشيد للأطفال - أخصائيو القلب - مصرف الدم).

هذا وتعاني مستشفيات السليمانية من نقص حاد بالأدوية والمستلزمات الطبية وقد حذرت الكوادر الصحية ونقابة الكوادر الصحية في المحافظة من تأثير وانعكاسات تلك المشكلة على واقع الخدمات الصحية.