أستراليا تؤكد اهتمامها البالغ بالعراق وكوردستان

شفق نيوز/ أكدت السفيرة الاسترالية لدى العراق، باولا غانلي، يوم الاحد، ان بلادها تنظر بأهمية بالغة للعراق وإقليم كوردستان، وبالأخص في مجال تطوير القدرات البشرية وإعادة الإعمار.

وذكرت الإدارة المحلية لمحافظة السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محافظ السليمانية هفال ابو بكر استقبل اليوم في مكتبه بمدينة السليمانية السفيرة الأسترالية والوفد المرافق لها، وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية مع إقليم كوردستان.

وأعربت سفيرة استراليا عن سعادتها لزيارة كوردستان، وإعجابها بمدى التقدم الذي يشهده الإقليم في شتى المجالات، مؤكدة أن بلادها "تنظر بأهمية بالغة إلى العلاقات الثنائية مع العراق وإقليم كوردستان وخاصة في مجال المشاركة في تطوير القدرات الذاتية وإعادة الإعمار".

وأشارت إلى مساعدات بلادها للعراق عن طريق وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومشاركتها في عدد من المشاريع المهمة في مجال نزع الألغام وقطاع الزراعة والاهتمام بحقوق المرأة.

من جانبه، استعرض محافظ السليمانية نبذة عن أوضاع إقليم كوردستان من الجانبين الاقتصادي والسياسي، مشيراً إلى مكتسبات الإقليم في جميع المجالات، داعياً الحكومة الأسترالية إلى افتتاح ممثليتها في الإقليم.

وأعرب ابو بكر عن شكره للحكومة الأسترالية في دعمها لإقليم كوردستان، داعياً في الوقت نفسه إلى رفع مستوى التعاون في إطار العلاقات مع شعب وحكومة الإقليم.