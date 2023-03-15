ستة قتلى حصيلة سقوط المروحية التركية شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة القتلى جراء سقوط المروحية التركية شمالي دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة المروحية التركية ضلت الطريق بسبب سوء الاحوال الجوية وسقطت على الارض"، مشيراً الى ان "الحادث ادى الى مقتل 6 أشخاص كانوا على متن المروحية".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أفاد مصدر أمني، بسقوط طائرة مروحية تركية في حقل نفطي شمالي محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة المروحية سقطت في حقل نفطي في جبل خيري المطل على قرية بيركات التابعة لناحية جمانكي شمال محافظة دهوك".