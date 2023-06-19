سبق الميلاد بآلاف السنين.. معبد "جارستين" يعود للواجهة في إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز / أعلنت دائرة آثار دهوك في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، بدء عملية تنظيف وصيانة موقع "جارستين" الأثري الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين قبل الميلاد.

وقال مدير آثار دهوك، بيكس بريفكاني، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المشروع يتم تنفيذه تحت إشراف الدائرة ويتلقى تمويلًا من منظمة (اليونسكو) ومنظمة (iol) الدولية، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي، بتكلفة تقدر بـ731 ألف دولار أمريكي".

وأوضح بريفكاني، أن "المشروع يتضمن العديد من الأعمال، بما في ذلك تحسين الطريق القديم المؤدي إلى الموقع بطول كيلومتر واحد، وترميم وصيانة كهف (جارستين) الذي ظهرت به تشققات، بالإضافة إلى إنشاء لوحات إرشادية للموقع، وتوصيل المياه والكهرباء إلى بعض أجزائه".

وأشار إلى أن "هذا المشروع سيوفر فرص عمل لأكثر من ألف يوم لأهالي دهوك، بالإضافة إلى النازحين واللاجئين الموجودين داخل مخيمات المحافظة".

وأكد مدير آثار دهوك، أن "موقع (جارستين) الأثري يعتبر أحد المواقع الهامة في المنطقة، حيث يعود تاريخه إلى الديانة الزرادشتية".

ويتكون الموقع من كهف جارستين الذي يعد معبدًا، بالإضافة إلى المعابد المفتوحة والقنوات المائية المرتبطة بالطقوس والمقدسات الدينية، وأماكن تصنيع المشروبات المقدسة، كما يتضمن الموقع موقع (كيليا شدا) وهو من المقابر الهامة المعروفة باسم "داخما".

وتعد عملية تنظيف وصيانة موقع جارستين الأثري خطوة هامة للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للمنطقة، وتعكس التمويل الذي تلقاه المشروع من مختلف المنظمات الدولية التزاماً بدعم الجهود المبذولة للحفاظ على المواقع الأثرية القيمة للأجيال القادمة.