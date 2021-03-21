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سبع وفيات و٤٥١ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-21T15:17:09+0000
سبع وفيات و٤٥١ إصابة جديدة بكورونا كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، الاحد، عن وفاة سبعة أشخاص مصابين بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة منصرمة، شخصت خلالها ٤٥١ إصابة جديدة و١٦٢ حالة شفاء.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت ٥٦٣٠ سجلت من خلالها الإصابات الجديدة، التي توزعت على:

• (١٧٢) اربيل

• (١٤٩) السليمانية

• (١١٩) دهوك

• (٢) حلبجة

• (٩) گرمیان

كما جاءت حالات التعافي في مدن:

• (٥٤) اربيل

• (٦٥) السليمانية

• (٤١) دهوك

• (٢) حلبجة

وذكرت وزارة الصحة الكوردستانية، أن حالات الوفيات السبع حصلت في مدن

• (١) اربيل

• (٢) السليمانية

• (٣) دهوك

• (١) گەرمیان

ومنذ تفشي فيروس كورونا في اقليم كوردستان أصيب ١١٥٦٦١ شخصاً، تعافى منهم ١٠٦٨٣٩، وتوفي ٣٥٩٨ اخر.

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