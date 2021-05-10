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سبع وفيات و٦٠ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-10T10:22:35+0000
سبع وفيات و٦٠ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الإثنين تسجيل سبع حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩.

وقال الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إن حالات الوفاة هي لرجل من القامشلي ورجل من ديرك ورجلين وامرأتين من منبج وامرأة من مخيم الهول.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٦٠ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٢٨ ذكور و ٣٢ إناث.

وجاءت الإصابات الجديدة ١٦ حالة في الحسكة ، ١٠ حالات في القامشلي ٤ حالات في ديرك، حالة واحدة في الدرباسية، ٢٥ حالة في الرقة، ٤ حالات في دير الزور.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا سبع حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٦٦٩١ حالة منها ٦٧٧ حالة وفاة و ١٧١٨ حالة شفاء.

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