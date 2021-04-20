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سبع وفيات و٢٣٢ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-20T08:20:04+0000
سبع وفيات و٢٣٢ إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية يوم الثلاثاء تسجيل سبع حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا. 

وقال الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من قامشلو ورجل وامرأة من الحسكة ورجل وامرأة من منبج ورجل من ديرك. 

وأوضح مصطفى أنهم سجلوا ٢٣٢ إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ١٢٢ ذكور و ١١٠ إناث. 

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة، ٣٢ حالة في الحسكة، ٥١ حالة في قامشلو، ٢٣ حالة في ديرك، ١٠ حالات في الدرباسية، ٣ حالات في كوباني، ٢٨ حالة في الرقة، ٣٢ حالة في الطبقة، ٣٨ حالة في دير الزور، ٣ حالات في منبج،١١ حالة في مخيم روج.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا اثني عشرة حالة شفاء جديدة. 

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٤٢٨١ حالة منها ٤٦٩ حالة وفاة و ١٤٥٦ حالة شفاء.

 

 

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