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سبع وفيات و٣٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-30T12:23:56+0000
سبع وفيات و٣٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ، يوم الجمعة، تسجيل سبع حالات وفاة لمصابين بكوفيد ١٩ في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى (الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن حالات الوفاة هي لرجلين من الحسكة وثلاث رجال من قامشلي ورجل وامرأة من الطبقة.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٣٧ إصابة جديدة بفايروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٢٣ ذكور و ١٤ إناث ، وتسجيل أربع عشرة حالة شفاء جديدة.

وتوزعت حالات الاصابة الجديدة :حالة واحدة في الحسكة - ١٤ حالة في قامشلي - ١٥ حالة في ديرك - ٥ حالات في الدرباسية - حالة واحدة في منبج - حالة واحدة في الشهباء، وفقا للبيان.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٥٨٣٣ حالة منها ٥٧٨ حالة وفاة و ١٦٢٠ حالة شفاء.

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