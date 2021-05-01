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سبع ضحايا وجريحان واحراق نقطة أمنية بهجوم داعش على البيشمركة بكركوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-01T00:29:32+0000
سبع ضحايا وجريحان واحراق نقطة أمنية بهجوم داعش على البيشمركة بكركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم السبت، بسقوط سبع ضحايا من قوات البيشمركة خلال هجوم مسلح لعناصر من تنظيم داعش بكركوك.

واستهدف الهجوم نقاط البيشمركة في تلال بين قضاء دبس وبلدة التون كوبري- بردى-.

وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم أسفر عن سقوط سبع ضحايا من البيشمركة، وجريحين، وإحراق نقطة أمنية.

وتزامن الهجوم على البيشمركة، مع هجومين مسلحين لعناصر من تنظيم داعش على مواقع للشرطة الإتحادية في كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن الهجوم الأول استهدف مواقع للفرقة الثالثة الشرطة الاتحادية في ناحية الرياض جنوب غربي كركوك، بينما استهدف الهجوم الثاني اللواء 11 شرطة الاتحادية في قضاء الحويجة.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن ضحايا.

وفي وقت سابق من مساء يوم الجمعة، أفاد مصدر أمني مسؤول بسقوط أربع ضحايا بينهم ضابطان من قوات الجيش بهجوم متتال شنه تنظيم داعش مستهدفة دورية عسكرية في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

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