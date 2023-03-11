سبعة أحزاب كوردية تتفق على اجراء انتخابات برلمان الاقليم وفق "نقاط محددة"

شفق نيوز / أعلنت سبعة أحزاب كوردستانية، اليوم السبت، الاتفاق على إجراء انتخابات برلمان كوردستان بنظام الدوائر الانتخابية، واعتماد السجل البايومتري لمفوضية الانتخابات في العراق وتفعيل مفوضية الانتخابات في الاقليم.

وقالت سبعة أحزاب كوردية في بيان مشترك ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "اجتماعا عقدته مؤسسة الانتخابات في الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، مع ممثلي خمسة أحزاب كوردستانية في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، وهي حركة التغيير، الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، جماعة العدل الكوردستانية، الحزب الشيوعي الكوردستاني، حزب العمال والكادحين الكوردستاني الممثلة في برلمان كوردستان، اليوم السبت 11/3/، بهدف التحضير والتفاهم حول تعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان".

وجرى خلال الاجتماع، وفق البيان، "مباحثات صريحة حول المسائل المتعلقة بتعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات، وقد اتخذت القرارات اللازمة بشأن المحاور والمواضيع الآتية، أولها اتباع نظام أربع دوائر انتخابية حسب محافظات الإقليم، كما وسيتم اعتماد السجل البايومتري للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مع جميع مستلزماته، إضافة إلى الاستناد الى بيانات وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية، لتحديد نسبة مقاعد المحافظات".

كما أكد البيان على "تفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم، على ان تعقد رئاسة البرلمان والكتل اجتماعا مع ممثلي المكونات داخل البرلمان وخارجه".

وكان مسؤول مكتب تنظيم السليمانية - حلبجة للحزب الديمقراطي الكوردستاني علي حسين صرّح ، يوم أمس الجمعة، بأن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيحدد موعداً للإنتخابات التشريعية في الإقليم عقب اجتماعات ولقاءات سيجريها مع القوى والأطراف السياسية الكوردستانية.