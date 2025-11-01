سبعة أحزاب تركمانية تعلن دعمها لقائمة الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات

شفق نيوز- كركوك

أعلنت سبعة أطراف سياسية تركمانية، يوم السبت، دعمها لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني رقم (275) في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وقالت الأطراف في بيان مشترك ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "قررت دعم قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في انتخابات مجلس النواب العراقي، بهدف تعزيز قوة هذا الحزب الوطني المناضل في بغداد للدفاع عن حقوق المكونات، ولا سيما المكون التركماني".

ووفق البيان، فإن الأحزاب التركمانية الموقعة تؤكد عمق العلاقة التاريخية بين المكون التركماني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، التي اتسمت بالتعاون والشراكة السياسية المستمرة منذ عقود، مشيراً إلى أن "إقليم كوردستان كان ولا يزال مركزاً مهماً للتعايش والتنوع القومي والديني، وهو ما انعكس إيجاباً على الحياة السياسية والإدارية في الإقليم".

كما أثنت الأطراف التركمانية على "الدور البارز للزعيم الكوردي مسعود بارزاني في دعم ومساندة قضايا التركمان والدفاع عن حقوقهم في المحافل السياسية والإدارية"، مؤكدة أن "هذا الدعم المتواصل شكّل عاملاً أساسياً في تعزيز العلاقات بين الجانبين".

وجاء في جزء آخر من البيان، "نحن الأحزاب والجهات التركمانية الموقعة على هذا البيان، نعلن دعمنا الكامل لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني رقم (275) في انتخابات مجلس النواب العراقي، وندعو أبناء المكون التركماني في جميع المحافظات إلى التصويت لهذه القائمة، بما يسهم في حماية مصالح شعب كوردستان ومكوناته كافة داخل البرلمان العراقي".

وأشار البيان إلى أن "دعم القوى التركمانية للحزب الديمقراطي الكوردستاني ليس جديداً، إذ سبق أن دعمت الأطراف نفسها مرشحي الحزب في دورات انتخابية سابقة، انطلاقاً من "النهج المشترك في الدفاع عن حقوق المكونات داخل الدولة العراقية".

وختمت الأطراف بيانها بالتشديد على أهمية "توحيد الصف التركماني في المرحلة المقبلة، لضمان تمثيل فعّال في مجلس النواب والحفاظ على الشراكة السياسية في العملية الديمقراطية".

يشار إلى أن الأطراف التركمانية الموقعة على البيان هم :حزب التنمية التركماني، الحزب الديمقراطي التركماني، الحركة الديمقراطية التركمانية، حزب الإنقاذ الوطني التركماني، جمعية المثقفين التركمان، الجمعية الليبرالية التركمانية، حزب الشباب التركماني في كركوك.

ويرى مراقبون سياسيون أن إعلان الأطراف التركمانية دعمها لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني يشكّل تحولاً لافتاً في خريطة التحالفات الانتخابية داخل المحافظات المختلطة مثل كركوك ونينوى، حيث يتنافس المكونان الكوردي والتركماني تقليدياً على المقاعد البرلمانية.

ويُرجَّح أن يعزز هذا الدعم موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المناطق ذات الحضور التركماني الواسع، خصوصاً في كركوك وأطراف أربيل، بينما قد يمنح المكون التركماني فرصة أكبر لتأمين تمثيل سياسي عبر شراكة مباشرة مع أحد أكبر الأحزاب الكوردية في العراق.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تقارب تركماني – كوردي متزايد حول ملفات الأمن والإدارة المحلية وحقوق المكونات، خصوصاً بعد تراجع الخطاب القومي المتشدد في المحافظات المتنازع عليها.