سباق محموم في شوارع دهوك قبل انطلاق الحملة الانتخابية.. صور

شفق نيوز/ قبل ساعات من انطلاق الحملة الدعائية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، شهدت مدينة دهوك وضواحيها سباقًا محمومًا بين المرشحين للاستحواذ على المواقع الاستراتيجية في الشوارع الرئيسية والساحات العامة.

وحرص المرشحون على حجز تلك المواقع ووضع صورهم الشخصية والمواد الدعائية فيها، تحضيرًا لرفعها رسميًا عند الساعة الثانية عشرة من منتصف هذه الليلة، وهو الموعد المحدد لبدء الحملة.

وتأتي هذه التحركات في إطار التنافس الشديد على جذب أنظار الناخبين وضمان انتشار الدعاية الانتخابية في أبرز المواقع الحيوية التي تشهد حركة مرورية مكثفة وتجمعات سكانية كبيرة.

هذا ومن المقرر أن تُجرى انتخابات برلمان إقليم كردستان في العشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الاول المقبل.

وأعلن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أن الحملة الانتخابية لانتخابات برلمان الإقليم ستبدأ غداً الأربعاء، وحث في كلمة متلفزة، على أن تكون "حضارية" وشدد على التصدي للكراهية واحترام مكانة المرأة.