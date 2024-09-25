سباق الأصابع البنفسجية ينطلق في أربيل (صور)

شفق نيوز/ بعد ساعات قليلة على انطلاق الحملة الدعائية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، حيث شهدت شوارع مدينة أربيل عاصم الإقليم، انتشار صور المرشحين على جوانب الطرق وفي الساحات العامة.

ووثقت وكالة شفق نيوز، انتشار صور الدعاية الانتخابية في عدد من شوارع أربيل، بعد يوم واحد من انطلاق الحملة الدعائية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وتأتي هذه التحركات في إطار التنافس الشديد على جذب أنظار الناخبين وضمان انتشار الدعاية الانتخابية في أبرز المواقع الحيوية التي تشهد حركة مرورية مكثفة وتجمعات سكانية كبيرة.

هذا ومن المقرر أن تُجرى انتخابات برلمان إقليم كردستان في العشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الاول المقبل.

وأعلن رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أن الحملة الانتخابية لانتخابات برلمان الإقليم ستبدأ صباح الأربعاء، وحث في كلمة متلفزة، على أن تكون "حضارية" وشدد على التصدي للكراهية واحترام مكانة المرأة.