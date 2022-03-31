شفق نيوز/ أوضح عضو في مجلس محافظة السليمانية، اليوم الخميس، أسباب تأخر توزيع مادة البنزين المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية إلى المحافظة.

وقال كريم علي لوكالة شفق نيوز، إن "أحد أسباب عدم توزيع بنزين الحكومة الاتحادية في السليمانية يعود إلى الإضراب الذي نظمه موظفو مديرية توزيع المشتقات النفطية في المحافظة بسبب تأخير صرف رواتبهم".

وأضاف كريم، أن "حصة السليمانية من البنزين المرسل من الحكومة الاتحادية هو 240 الف لتر في اليوم الواحد، والآن ترسل حكومة بغداد 320 الف لتر كتعويض للفترة التي لم ترسلها"، مبيناً أن "الحصة التي ترسل من بغداد غير كافية ولا تمثل إلا نسبة 10٪ من الاحتياج الفعلي الذي يصل إلى 2500 لتر يومياً".

وعن طرق حل الازمة طالب كريم، حكومة الإقليم "بوضع حلول ستراتيجية من خلال تنشيط عمل المصافي المحلية في كوردستان لغرض تزويدها بالبنزين للأسواق المحلية"، لافتاً إلى أن "أزمة البنزين ليست جديدة، فهي واكبت تشكيل حكومة الإقليم منذ عام 1991 حتى الان".