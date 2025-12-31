أسباب عدة.. تراجع أعداد السائحين بأعياد رأس السنة في دهوك

شفق نيوز- دهوك

أعلنت رابطة الفنادق والمطاعم في محافظة دهوك، يوم الأربعاء، أن نسبة السياح القادمين الى المحافظة خلال عطلة أعياد رأس السنة كانت قليلة جدا مقارنة مع الاعوام السابقة.

وقال احسان شيخ عيسى، رئيس الرابطة، لوكالة شفق نيوز، إن "اسباب هذا الانخفاض ترجع الى ان الحكومة الاتحادية لم تمنح للمدارس ودوائر الدولة عطلة كافية خلال فترة رأس السنة، الامر الذي منع الكثير من العوائل من ترتيب رحلاتها والسفر الى دهوك".

وأضاف أن "عدم وجود حفلات عامة كبيرة تكون محطة جذب للزوار وتسهم في تنشيط الحركة السياحية، كان له دور واضح في تراجع اعداد السياح هذا العام".

واوضح أن "فنادق ومطاعم مدينة دهوك ستشهد هذه الليلة اقامة احتفالات خاصة داخل صالاتها وقد تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة من قبل اصحاب هذه المرافق لاستقبال الزبائن وتوفير اجواء مناسبة للاحتفال".

واشار الى ان "تساقط الثلوج على جبل گاره‌ واطرافه وداخل المحافظة يعد عاملا مهما لجذب الزوار"، موضحا أن "الكثير من العوائل يفضلون القدوم الى دهوك بسياراتهم الشخصية للاستمتاع بالاجواء الشتوية والمناظر الطبيعية، بينما تبقى الرحلات المنظمة ضمن الكروبات قليلة هذا العام".