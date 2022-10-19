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سائق مخمور يفجع عائلة في اربيل.. صور  

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-19T20:26:38+0000
سائق مخمور يفجع عائلة في اربيل.. صور  

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث مروري مروع بسبب تأثير المواد الكحولية على احد السائقين وذلك بأحد الشوارع الخدمية بالمدينة. 

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحادث حصل عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، على الشارع الخدمي ١٢٠ متري عندما فقد سائق سيارة صالون من طراز هيونداي السيطرة على سيارته بسبب السرعة الشديدة وعبر للاتجاه المعاكس فاصطدم بسيارة أجرة من نوع نيسان تقل أفراد عائلة واحدة. 

واشار البيان الى ان الاصطدام تسبب بوفاة شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، من ركاب السيارة الأجرة، موضحا أن التحقيقات الاولية وفحص السيارة هيونداي أثبتت أن سائقها كان قد تعاطى كمية كبيرة المشروبات الكحولية، والتي أدت إلى قيادته للسيارة وهو فاقد الشعور.

 

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