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سائق مخمور يصدم سيارة اجرة ويصيب ثلاثة اشخاص في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-14T19:21:08+0000
سائق مخمور يصدم سيارة اجرة ويصيب ثلاثة اشخاص في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح بحادث سير.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان في الساعة 7:30 من مساء الخميس وعلى الطريق بين أربيل- بيرمام وقرب "شورش ماركت"، وقع حادث تصادم بين عجلة خصوصي وأخرى أجرة، مما تسبب بإصابة ثلاثة أشخاص من ركاب سيارة الأجرة مع حدوث اضرار مادية كبيرة.

واضاف البيان انه تبين ان سائق عجلة الخصوصي وفضلا عن كونه مخالفا واصطدم بسيارة الاجرة، من الخلف والتي كانت في مسارها الصحيح، فانه كان متعاطيا لمواد مسكرة.

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