سائقو مرآب "شهرزور" بالسليمانية يحتجون على تدشين خط نقل مع ديالى: يهدد أرزاقنا

شفق نيوز- السليمانية

أعلن عدد من سائقي مركبات النقل العام في مرآب "شهرزور" بمحافظة السليمانية، يوم السبت، رفضهم لقرار فتح خط جديد لنقل المسافرين بين السليمانية ومحافظة ديالى، مؤكدين أن الخط سيؤثر سلباً على عملهم ومصدر رزقهم.

وقال فرهاد سعيد، ممثل سائقي باصات نقل المسافرين ومركبات الأجرة في مرآب شهرزور، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "القرار الأخير بفتح خط نقل بين السليمانية وديالى تم تبريره بأكثر من حجة، تارة بأنه أمر صادر من وزير النقل الاتحادي، وتارة أخرى بأنه مخصص لدعم ذوي شهداء الأسايش".

وأضاف أن "تدشين هذا الخط سيؤثر بشكل مباشر على خطوط أخرى، خصوصاً خط السليمانية – بغداد"، مطالباً في الوقت نفسه "في حال كان القرار إدارياً ورسمياً، بأن تفتح وزارة المواصلات في حكومة إقليم كوردستان خطوطاً مماثلة من جميع محافظات الإقليم نحو ديالى، لا أن يقتصر الأمر على السليمانية وحدها".

وأشار سعيد إلى أن "قدومهم إلى المرآب بهذا الشكل لم يكن مقبولاً من غالبية سائقي الحافلات ومركبات الأجرة"، مؤكداً أن "الوضع الحالي لا يمثل واقعاً جيداً للسواق الذين يعملون في ظروف صعبة، ولن يقبلوا بأي قرار يضر بالمصلحة العامة ويهدد أرزاق مئات العاملين في قطاع النقل".