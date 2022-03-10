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سائقو مركبات الأجرة يقطعون طريقاً في إقليم كوردستان احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-10T08:14:51+0000
سائقو مركبات الأجرة يقطعون طريقاً في إقليم كوردستان احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود

شفق نيوز / قطع العشرات من سائقي مركبات الأجرة ، يوم الخميس، الطريق الرابط بين مناطق إدارة گرميان و محافظة السليمانية احتجاجا على ارتفاع سعر الوقود، مطالبين الجهات الحكومية في إقليم كوردستان بالتدخل لمعالجة الموضوع.

وقال محمد وهو أحد السواق المحتجين، لوكالة شفق نيوز إن "العشرات من سواق نقل الركاب الأجرة في مدينة كلار بإدارة كرميان قطعوا الطريق الرابط بمحافظة السليمانية احتجاجا على ارتفاع سعر البنزين والكاز"، مبينا أن "عملنا توقف ونتعرض لخسارة مادية یومیاً".

وأضاف محمد أن "سعر اللتر الواحد للبنزين وصل إلى(1200) دينار، فيما بلغ سعر اللتر الواحد من الكاز (850) ديناراً" لافتا الى أن "قطع الطريق الرئيس هو اجراء اضطراري للفت الانتباه والضغط على المسؤولين من اجل الاستجابة لمطلبنا".

وطالب محمد الجهات الحكومية المعنية بـ"التدخل لوضع حد لارتفاع أسعار الوقود التي تؤثر على مصدر الدخل اليومي لأسر المحتجين".

بدوره قال طالب السائق ابراهيم علي لوكالة شفق نيوز إن "معالجة أزمة الوقود لسيارات نقل الركاب يتطلب من حكومة الإقليم تخصيص محطة وقودية في كل منطقة للسائقين وتنظيم تسلم حصة مدعومة عن طريق بطاقات وقودية"، مبينا ان هذا هو الحل الأنسب حتى لا يتم رفع أسعار النقل على المواطنين.

وكان وزير الثروات الطبيعية كمال أتروشي اعلن، في وقت سابق، إبرام اتفاقية جديدة بين بغداد واربيل، لتزويد اقليم كوردستان يوميا بأكثر من مليون لتر من مادة البنزين، الا ان الخلافات بين الطرفين اجهضت تطبيقها، وهو ما انعكس سلبا على المواطنين البسطاء.

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