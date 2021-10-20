سائقو عجلات غاضبون يقطعون طريق كلار - السليمانية

شفق نيوز/ من جديد قام العشرات من سائقي الشاحنات وعجلات الأجرة لكن هذه المرة في قضاء كلار بقطع الطريق الرابط بين القضاء التابع لإدارة گرميان وقضاء دربنديخان في محافظة السليمانية ، اليوم الأربعاء، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود .

وقال مراسل شفق نيوز أن الاحتجاجات المناهضة لارتفاع أسعار الوقود في اقليم كوردستان تسببت بقيام سائقي مركبات غاضبين بقطع طريق ( كلار - دربنديخان) بعد قيام سائقي مركبات قضاء دربنديخان يوم أمس الثلاثاء بقطع طريق ( دربنديخان - السليمانية) .

وطالب المحتجون بتدخل حكومتي الاتحادية واقليم كوردستان بحل مشكلة ارتفاع أسعار الوقود ، مهددين باستمرار هذه الاحتجاجات لحين تحقيق مطالبهم.

وكانت الحكومة الاتحادية قد اعلنت في وقت سابق بإرسال كمية من البنزين لمحافظات الإقليم أسوة بباقي المحافظات العراقية لكنها ارسلت حصة الاقليم لمدة أسبوع واحد وبعدها اوقفتها مما ولد غضبا جماهيرياً في أغلب مناطق السليمانية .