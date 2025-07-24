سائقو شاحنات يحتجون أمام "لاناز" أربيل

شفق نيوز- أربيل.

تجمّع عدد من سائقي الشاحنات المخصصة لنقل الوقود، اليوم الخميس، أمام محطة "لاناز" الواقعة على الطريق الرابط بين أربيل وقضاء گوير، احتجاجاً على منعهم من مزاولة العمل داخل المحطة، رغم مطالباتهم المتكررة منذ أكثر من عامين.

وقال أحمد خورشيد، أحد السائقين المحتجين، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مطالبنا واضحة منذ سنوات، نريد فقط فرصة للعمل في محطة لاناز، لكننا لم نتلقَ أي استجابة حتى الآن، في الوقت الذي يُسمح فيه يومياً لسائقي شاحنات من تركيا وإيران بالدخول ونقل الوقود من المحطة من دون أية عوائق".

وأضاف خورشيد: "نحن من سكان القرى المحيطة بالمحطة، ونعيش حالة بطالة قاسية، بينما يُمنح العمل للغرباء. نطالب بحقنا في الحصول على فرص عمل داخل المحطة، أسوةً بغيرنا".

وحاولت وكالة شفق نيوز التواصل مع إدارة محطة "لاناز" للحصول على تعليق رسمي بشأن هذه الشكاوى، إلا أن ذلك لم يكن ممكنًا حتى لحظة نشر الخبر.