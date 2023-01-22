سائقو سيارات الاجرة في السليمانية يطالبون جهات حكومية الوفاء بوعدها

شفق نيوز/ طالب سائقو سيارات الأجرة في السليمانية، يوم الأحد، الجهات المعنية بعدم السماح للسائقين من خارج المحافظة بالعمل فيها.

وقال متحدث باسم السائقين المعترضين، جزى بيسر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "عدد السائقين في مرآب كراج بغداد يبلغ 1600 سائق سيارة أجرة وقد تم نقلنا بطلب من الأسايش والشرطة والمرور والنقل والمواصلات في محافظة السليمانية إلى المرآب الجديد بحجة تنظم أوضاع السائقين، الا اننا فوجئنا بوجود الكثير من سائقي سيارات الاجرة غير المرخصين بنقل المسافرين من السليمانية الى محافظات الوسط والجنوب".

وأضاف أن "هؤلاء المخالفين للقانون تقف ورائهم شخصيات متنفذة سنكشف عن أسمائهم في حال لم يتم معالجة هذا الأمر".

وبين ان "الدوائر الأربع التي قامت بنقلنا للمرآب الجديد تعهدت بمنع المخالفات ومعالجة جميع المشكلات حال نقلنا للمرآب الجديد إلا أنها لم تفّي بالوعد".

وطالب بيسر اسايش السليمانية وشرطة ومرور المحافظة ومديرية النقل والمواصلات بمنع هؤلاء المخالفين، محذرا من "اللجوء لطرق أخرى في حال عدم محاسبة المخالفين".