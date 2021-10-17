سائقو خطوط حافلات النقل في السليمانية يضربون عن العمل

شفق نيوز/ أضرب سائقو خطوط حافلات النقل الداخلي في مدينة السليمانية صباح اليوم الأحد عن العمل احتجاجاً على إرتفاع أسعار الوقود البنزين.

ويقول سائقو الحافلات في تصريحات لوسائل الإعلام، إن أسعار البنزين ارتفعت، ولا يستطيعون تحمل تكاليف نقل الركاب والطلاب بالأسعار المحددة، ولا يمكنهم زيادة الأسعار على المواطنين لأنهم غير القادرين على تحمل تكاليفها.

وأضافوا أنه يتعين على السلطات أن تدخل على خط الأزمة، وتجد حلاً لها في الوقت الذي لا يزال فيه حبر التصويت على الانتخابات لم يجف أثره من أصابعهم لترتفع معه أسعار وقود البنزين.

ويشكو سكان الإقليم من ارتفاع اسعار مادة البنزين النوع العادي إلى أكثر من 750 دينارا عراقيا في وقت ارتفع فيه سعر البرميل الواحد من النفط الأبيض إلى 150 الف دينار، فيما ارتفع سعر اسطوانة غاز الطهي إلى 15 الفا بالتزامن مع اقتراب حلول فصل الشتاء.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد وجه يوم الخميس وزارة الثروات الطبيعية بزيارة العاصمة بغداد بهدف تأمين مادتي البنزين والنفط الأبيض للمواطنين.

وعزا محافظ السليمانية هفال أبو بكر يوم السبت أسباب تراجع قدرة اقليم كوردستان والعراق كافة على استيراد الوقود من إيران لعودة الأخيرة للبورصة العالمية لبيع المحروقات بعد تسلم الرئيس الامريكي جو بايدن الحكم.