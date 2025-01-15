السليمانية.. سائقو الشاحنات يصعدون احتجاجهم  ويقطعون طريقا حيويا (صور)

شفق نيوز/ صعّد سائقو الشاحنات في محافظة السليمانية احتجاجاتهم، ظهر اليوم الأربعاء، بإغلاق الطريق الرابط بين ناحية عربد ومدينة السليمانية، بعد أن بدأوا احتجاجاتهم صباحاً دون أن يتدخل أي مسؤول للتفاوض معهم. وأعرب المحتجون عن استيائهم مما وصفوه بـ"التمييز" في التعامل بينهم وبين سائقي الشاحنات الإيرانيين في المنافذ الحدودية.

ويطالب المحتجون حكومة إقليم كردستان والجهات المختصة في السليمانية بالتدخل العاجل لتحقيق العدالة والمساواة.

وأكد دلشاد محمد، أحد السائقين المحتجين، لمراسل وكالة شفق نيوز، أن احتجاجهم جاء نتيجة تجاهل حكومة إقليم كردستان لمطالبهم المتكررة، مشيرًا إلى أن التعامل في المنافذ الحدودية يُظهر "تمييزًا واضحًا" لصالح السائقين الإيرانيين.

وأوضح دلشاد أن السائقين قرروا تصعيد خطواتهم عبر قطع الطريق أمام أي شاحنة قادمة من جنوب السليمانية باتجاه المدينة، مؤكدًا أن الاحتجاجات ستستمر حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.

وأضاف أن السائقين يطالبون بوقف هذا التمييز وإعادة تنظيم العمل في المنافذ الحدودية لضمان معاملة عادلة لجميع الأطراف، محذرًا من خطوات تصعيدية أكبر إذا استمرت الجهات المسؤولة في تجاهلهم.

وصباح اليوم، نظم عدد من السائقين احتجاجًا على طريق طازة – السليمانية، تنديدًا بما وصفوه بـ"التعامل غير المنتظم" من قبل المكاتب والمندوبين في المنافذ الحدودية، ما تسبب في تأخير أعمالهم وزيادة معاناتهم اليومية.

و يؤكد المحتجون أن هذه التحركات الاحتجاجية لن تتوقف إلا بتحقيق مطالبهم، داعين حكومة إقليم كردستان إلى التدخل العاجل لحل هذه الأزمة التي تهدد باستمرار التوترات في قطاع النقل. وتظل الأنظار متجهة نحو الجهات المختصة في الإقليم لتقديم حلول عملية تنهي هذه الأزمة وتحمي حقوق جميع السائقين دون تمييز.