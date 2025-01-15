سائقو الشاحنات في السليمانية يحتجون على "تمييز الإيرانيين" عليهم

شفق نيوز/ نظم عدد من سائقي الشاحنات في محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية للتعبير عن معاناتهم من التمييز والضغوط الاقتصادية التي يواجهونها أثناء عملهم في المنافذ الحدودية.

وطالب المحتجون الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري لحل المشكلات المتعلقة بالرسوم المرتفعة والتمييز في التعامل مقارنة بالسائقين الإيرانيين، مؤكدين أن هذه الظروف تؤثر بشكل مباشر على مصدر رزقهم وأوضاعهم المعيشية.

وأكد أحد سائقي الشاحنات، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة شفق نيوز، أن "القيام بهذه الاحتجاجات هدفه إيصال الصوت للجهات المسؤولة، لكن للأسف، لا توجد اي استجابة لهذه المشكلة، ولم تقدّم أي حلول لمعالجتها".

وأشار السائق إلى أن "معظم الشحنات المتجهة إلى إيران تُخصص للشاحنات الإيرانية فقط، بينما تُفرض رسوم أعلى على الشاحنات العراقية التابعة للمواطنين العراقيين والكورد".

وأضاف: "هذا التمييز فرض علينا ضغوطًا اقتصادية كبيرة، وألحق بنا خسائر فادحة، مما أدى إلى تدهور أوضاعنا المعيشية".

كما أكد أن "السائقين الإيرانيين يتمتعون بتعويضات ومزايا عند وقوع الحوادث، بينما العراقيون لا يحصلون على أي دعم أو تعويض في حال تعرضهم لخسائر أو كوارث".

وقال السائق: "حين تتعرض مركبة إيرانية لحادث، يتم تعويضها عبر المنافذ القائمة، لكن إذا تعرضت مركبة عراقية لحادث أو كان هناك ضحايا، فلا أحد يكترث لأمرها".

وطالب السائق السلطات المعنية بالتدخل العاجل لمعالجة هذه القضية وضمان العدالة والمساواة في التعامل مع العراقيين والإيرانيين.

واختتم بقوله: "نريد حلولًا عادلة، ونطالب الجهات المعنية بوضع آليات لتعويض السائقين العراقيين وحمايتهم من هذه المعاناة".

وتُبرز هذه القضية حجم التحديات التي تواجه قطاع النقل العراقي عند المنافذ الحدودية، مع تزايد المطالبات بتدخل حكومي عاجل لضمان عدالة السياسات التجارية وحماية حقوق المواطنين.