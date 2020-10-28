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سائقون كورد على خط أربيل: نتعرض للتهديدات في بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-28T07:25:59+0000
سائقون كورد على خط أربيل: نتعرض للتهديدات في بغداد

شفق نيوز/ شكا سائقون كورد على خط نقل أربيل – بغداد يوم الاربعاء تعرضهم الى تهديدات من قبل زملاء لهم في العاصمة الاتحادية، ومنعهم من مزاولة عملهم في نقل الركاب القاصدين إقليم كوردستان.  

وقال مسؤول خط نقل أربيل – بغداد سركوت عبد القادر لوكالة شفق نيوز، "نحن نمتلك الرخصة الرسمية لكن لا يُسمح لنا بنقل المسافرين من بغداد الى اربيل، وهناك سائقون لا يمتلكون الرخصة يعملون على هذا الخط، ويهددوننا على اعتبار أننا كورد ولا احد يسمع صوتنا في بغداد".

وطالب مسؤول الخط في اربيل تدخل حكومة الاقليم لحل هذه المشكلة.

هذا ولم يتسنَ لوكالة شفق نيوز الحصول على تصريح رسمي من الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية للتعقيب على هذه القضية.

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