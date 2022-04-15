سائح ألماني عبر 14 دولة بدرجته الهوائية يدخل إقليم كوردستان ليُسرق هاتفه المحمول

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "سوران" المستقلة، بإستعادة الهاتف المحمول لسائح ألماني سرقه منه متهمان في بلدة "خليفان".

وذكر قسم العلاقات والاعلام في بيان اليوم، إن سائحا من أصول ألمانية يُدعى ( M.T ) قطع حدود 14 دولة بدراجته الهوائية، و بهدف مواصلة سفره يزور إقليم كوردستان حاليا، واليوم وعندما كان يستريح في ناحية "خليفان" سُرق هاتفه المحمول.

وأضاف البيان أنه وبعد اتصال الشخص المذكور بشرطة مركز سوران، و بالعاملين في مركز شرطة خليفان وابلاغهم بهذا الموضوع شرع وعلى الفور ضباط و منتسبو مركز شرطة خليفان بالتحقيق وتمكنوا بعد مضي 8 ساعات من تحديد هوية المتهمين، وتم تنظيم ملف تحرٍ، و اصدر قاضي التحقيق مذكرة قبض بحقهما بموجب المادة 446 من قانون العقوبات العراقي.

وأشار البيان إلى أنه وعلى الفور تمكن مركز شرطة خليفان من إلقاء القبض على المتهمين اللذين اعترفا بسرقة الهاتف المحمول ليتم بعدها تسليمه إلى صاحبه.