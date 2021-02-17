سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أساييش الإدارة الذاتية تفكك لغماً مجهزاً للتفجير بريف دير الزور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-17T13:40:56+0000
أساييش الإدارة الذاتية تفكك لغماً مجهزاً للتفجير بريف دير الزور

شفق نيوز/ فكك فريق هندسة الألغام التابع لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا (الأساييش)، يوم الاربعاء، لغماً أرضياً في بلدة العزبة بريف دير الزور كان معداً للتفجير.

وقال المركز الإعلامي لقوى الامن الداخلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أحد مراكزه تسلمت بلاغاً مفاده وجود جسم مشبوه وُضع على الطريق الرئيسي في بلدة العزبة"، موضحا أن "قوات الاساييش بالتنسيق مع فريق هندسة الألغام قامت بفرض طوق أمني في المكان المذكور ، حول الجسم وإبعاد المواطنين للحفاظ على سلامتهم".

وأضاف "كما وقام فريق هندسة الألغام بالكشف وفحص الجسم ليتبين أنه لغم تم وضعه للتفجير بالتحكم عن بُعد".

ويحتوي اللغم على 20 كغ من مادة ال TNT المتفجرة وتم تفكيكه وإزالته دون أي أضرار، وفقا للبيان.

related

قوات الاسايش تعلق على فيديو لطفل أثار جدلاً

Date: 2020-12-03 09:14:15
قوات الاسايش تعلق على فيديو لطفل أثار جدلاً

الحياة تعود إلى طبيعتها في شمال وشرق سوريا بعد إلغاء الحظر الصحي

Date: 2021-02-04 15:17:11
الحياة تعود إلى طبيعتها في شمال وشرق سوريا بعد إلغاء الحظر الصحي

انتشار الحمى القلاعية بشكل واسع في مناطق شمال وشرق سوريا

Date: 2021-02-16 10:53:16
انتشار الحمى القلاعية بشكل واسع في مناطق شمال وشرق سوريا

صور.. أسواق موصدة وحركة محدودة في أول يوم من الإغلاق الكلي بالقامشلي

Date: 2020-11-26 13:58:13
صور.. أسواق موصدة وحركة محدودة في أول يوم من الإغلاق الكلي بالقامشلي

حالتا وفاة و50 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

Date: 2021-01-07 10:02:50
حالتا وفاة و50 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وفد طاجكستاني يزور مناطق الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا ويناقش 4 ملفات  

Date: 2020-12-07 14:20:37
وفد طاجكستاني يزور مناطق الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا ويناقش 4 ملفات  

محاكم الإدارة الذاتية تعلن قبول وكالات قضاء الحكومة السورية.. وثيقة

Date: 2020-12-29 15:44:04
محاكم الإدارة الذاتية تعلن قبول وكالات قضاء الحكومة السورية.. وثيقة

7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا

Date: 2021-02-06 12:23:38
7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا