أساييش الإدارة الذاتية تفكك لغماً مجهزاً للتفجير بريف دير الزور

شفق نيوز/ فكك فريق هندسة الألغام التابع لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا (الأساييش)، يوم الاربعاء، لغماً أرضياً في بلدة العزبة بريف دير الزور كان معداً للتفجير.

وقال المركز الإعلامي لقوى الامن الداخلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أحد مراكزه تسلمت بلاغاً مفاده وجود جسم مشبوه وُضع على الطريق الرئيسي في بلدة العزبة"، موضحا أن "قوات الاساييش بالتنسيق مع فريق هندسة الألغام قامت بفرض طوق أمني في المكان المذكور ، حول الجسم وإبعاد المواطنين للحفاظ على سلامتهم".

وأضاف "كما وقام فريق هندسة الألغام بالكشف وفحص الجسم ليتبين أنه لغم تم وضعه للتفجير بالتحكم عن بُعد".

ويحتوي اللغم على 20 كغ من مادة ال TNT المتفجرة وتم تفكيكه وإزالته دون أي أضرار، وفقا للبيان.