سايلوهات كوردستان تتسلم نحو نصف مليون طن من القمح من فلاحي الاقليم

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان يوم الاحد تسلم 450 ألف طن من القمح من الفلاحين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان " هذه الكمية تم استلامها من الفلاحين خلال 42 يوم الماضية حيث توزعت بين 114 ألفا و702 طناً في اربيل و 113 ألفاً و 356 طناً في دهوك و 117 ألفاً و 621 طناً في السليمانية".

وأكدت الوزارة في بيانها؛ أن عملية تسلم القمح من الفلاحين في كوردستان مستمرة.

وكانت الوزارة قد أعلنت فتح السايلوهات في محافظات الاقليم لتسلم القمح من الفلاحين في 27 من شهر أيار الماضي.