أسايش كوردستان توضح طبيعة صوت الانفجار بالسليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر خاص في مؤسسة أسايش إقليم كوردستان، مساء السبت، بأن الصوت الذي سُمع في مدينة السليمانية ناتج عن تفجير طائرة مسيّرة قديمة قرب إحدى القرى التابعة للمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الصوت الذي سُمع في السليمانية كان نتيجة تفجير طائرة مسيّرة قديمة بالقرب من قرية قازاني التابعة لمدينة السليمانية"، نافياً وجود أي تهديد أمني أو حادث طارئ.

وأكد المصدر أن العملية كانت تحت السيطرة ولم تسفر عن أي أضرار أو إصابات.