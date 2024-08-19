أسايش كوردستان تعتقل 6 إرهابيين استهدفوا 25 منتسباً أمنياً في كركوك

شفق نيوز/أعلنت مؤسسة أسايش إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن اعتقال ستة إرهابيين بينهم عنصر خطير، استهدفوا 25 منتسباً في محافظة كركوك.

وقالت مؤسسة الأسايش في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إنه "بعد نشوب مواجهة مسلحة بين عدد من إرهابيي داعش مع قوات الأسايش في ناحية (قرهنجير) التابعة لمحافظة كركوك يوم 14 تموز 2024، والتي قضى على إثرها عنصر الأسايش (جوامير عزيز رشيد) وأصيب عنصر آخر، كما قتل في المواجهة ذاتها إرهابي داعشي وألقي القبض على الإرهابي (حيدر كريم) مصابا، وعلى الفور وانتقاما للمنتسب (جوامير عزيز) تم تدمير مواقع الإرهابيين في جبل (زمبور) عبر طائرات (F-16)، في عملية نفذت بالتنسيق مع المديرية العامة لعمليات الأسايش وجهاز الأمن الوطني العراقي وخلية مكافحة الإرهاب ومديرية آسايش كركوك مع غرفة عمليات كركوك".

وأكدت أنه "بعد التحقيق مع الإرهابي المعتقل اعترف بتنفيذه العديد من الجرائم، وتنشر المديرية العامة لعمليات الأسايش جميع الفيديوهات التوثيقية والمعلومات حول تلك العمليات التي نفذها الإرهابيون، حيث استهدفوا أكثر من (25) من عناصر القوات الأمنية العراقية والكوردستانية وشكلوا مصدر تهديد لمواطني كركوك وأطرافها".

ولفتت المؤسسة إلى أن "نتيجة لاعترافات الإرهابيين وتحقيقات قوات المديرية العامة لعمليات الأسايش، جرى اعتقال الإرهابي (علي عبدالله) في كركوك ثم اعتقل الإرهابي (مخلف زكاع الكاقولي) في ناحية الرشاد، وبالتزامن مع ذلك تم اعتقال الإرهابيين (زيدان خلف إلياس ونزهان زيدان خلف) خلال عملية أمنية أخرى نفذت بناحية (قرهنجير) وقرية (جيمن)".

وأكدت أنه "بناءً على معلومات مسبقة ونتيجة للتحقيقات جرى اعتقال الإرهابي (علاء شجاعي) في محافظة حلبجة من قبل قوات مديرية العمليات وأحيل الإرهابيون جميعا إلى العدالة"، مبيناً أن "الإرهابيين الستة معتقلون الآن وفقا للمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب، والتحقيق جار في ملفاتهم".