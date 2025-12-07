أسايش كوردستان تعتقل 3 تجار مخدرات في كلار

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مؤسسة أسايش إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على ثلاثة متاجرين بالمخدرات في قضاء كلار، وضبطت بحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

وذكرت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بتاريخ الأول من الشهر الجاري وبناءً على معلومات مسبقة ومتابعة دقيقة ورصد مستمر، وبموجب قرار قاضي التحقيق في أسايش إدارة كرميان المستقلة، تمكنت القوات من اعتقال المتهمين وضبطت بحوزتهم نحو 4 كيلوغرامات من مادة الترياق، إضافة إلى كيلوغراماً و300 غرام من مادة الكريستال المخدّرة، فضلاً عن ثلاثة آلاف حبة مخدّرة.

وأضافت أن المتهمين تم توقيفهم وفق المادة 26 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما تستمر التحقيقات في ملفاتهم لاستكمال الإجراءات القانونية.

وبينت أن العملية تمت بتنسيق بين مديرية مكافحة المخدرات التابعة لأسايش الإقليم، ومكافحة المخدرات في كل من أسايش إدارة كرميان، وقضاء طوزخورماتو.