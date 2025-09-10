أسايش كوردستان تعتقل شبكة من سبعة عناصر للهجرة غير الشرعية (فيديو)

شفق نيوز- اربيل

أعلنت مؤسسة أسايش إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن اعتقال تاجرٍ يعمل في مجال تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى الإقليم، إلى جانب ستة متهمين آخرين بتهمة التواطؤ معه.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد متابعة دقيقة ورصد تحركات شبكة تنشط في تهريب الأجانب إلى داخل إقليم كوردستان، وبناءً على قرار قاضي التحقيق، تمكنت قوات الأسايش في ليلة 14 آب/أغسطس 2025 من اعتقال تاجر الهجرة غير الشرعية وستة متهمين آخرين بالتعاون معه".

وأضاف البيان أن "العملية أسفرت أيضاً عن إلقاء القبض على 14 مهاجراً غير شرعي كانوا بصدد الدخول إلى الإقليم، حيث جرى ضبطهم مخبئين داخل شاحنة".

وأشار البيان إلى أن "المتهمين موقوفون حالياً وفقاً للمادة 39 من قانون الإقامة، فيما تستمر التحقيقات في ملفاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وبيّن أن "هذه العملية نُفذت من قبل مديرية تحقيقات الأسايش بالتنسيق مع مديرية أسايش المنافذ الحدودية، مؤكداً استمرار الجهود لملاحقة الشبكات التي تمارس أنشطة التهريب غير الشرعي".