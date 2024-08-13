أسايش كوردستان تضبط أكثر من طنين من المخدرات في الأشهر السبعة الأولى من العام

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة أسايش إقليم كوردستان يوم الثلاثاء، عن زيادة الاتجار بالمخدرات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة إتلاف نحو 130 كيلوغراما من المواد المخدرة.

وقال العقيد سلام عبد الخالق المتحدث الرسمي باسم مؤسسة أسايش إقليم كوردستان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز انه "بعد إصدار أمر قضائي قطعي تم تشكيل لجنة من مديرية صحة السليمانية، ومحكمة تحقيق السليمانية، ومديرية مكافحة المخدرات، للبدء بإتلاف المواد المخدر التي أخذت الدرجة القطعية في الحكم".

وأضاف أن "اليوم سيتم إتلاف نحو (4.771) كيلوغراما من الترياك، و(15.71) كيلوغراما من الكريستال، و(19.415) من الحشيش، وأكثر من (4) كيلو غرامات من مادة الأمفيتامين، وأكثر من (50) كيلوغراما من مادة المورفين، وأكثر من (31) كيلوغراما من المواد المخدرة الأخرى، كما وسيتم إتلاف أكثر من (250) مليون حبة مخدرة".

وأشار المتحدث الرسمي باسم مؤسسة اسايش الإقليم، إلى أنه "خلال الأشهر السبعة الأولى تزايدت حالات الاتجار بالمخدرات مقارنة بالعام الماضي حيث وصل كميات المخدرات التي تم الاتجار بها إلى أكثر من طنين".