أسايش كوردستان تثأر لـ"جوامير" وتدمر معاقل داعش في داقوق بكركوك

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة اسايش إقليم كردستان، يوم الإثنين، تدمير معاقل لداعش في منطقة داقوق بكركوك وقتل وإصابة عنصرين من التنظيم الإرهابي.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على معلومات استخباراتية تفصيلية مدعمة بالتحقيقات مع إرهابيين معتقلين، تمكنت قوات جهاز أسايش إقليم كوردستان بالتنسيق مع القوات الأمنية العراقية، من تحديد أوكار وقواعد تنظيم داعش في (جبل زمبور) قضاء داقوق بتاريخ 14-7-2024. وتم تدمير اوكار التنظيم".

وأضاف البيان انه "تم تنفيذ هذا العملية في نفس يوم استشهاد المنتسب "جوامير عزيز"، مبينة أن "العملية تمت من قبل المديرية العامة لعمليات الأسايش وجهاز الأمن الوطني العراقي والمقاتلات العراقية (إف 16) انتقاما للشهيد جوامر عزيز".

وتابعت انه "جرى اشتباك بين عناصر داعش مع قواتنا في منطقة قرهانجير، وقُتل إرهابي وأصيب آخر". وتمت هذه العملية الهامة على الفور انتقاماً للشهيد جوامر ولجميع شهداء الدفاع عن إقليم كردستان، بحسب البيان.

وأمس الأحد، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، تدمير وكر لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين، عبر طائرات F-16 التابعة لقيادة القوة الجوية.

واوضحت ان "ذلك جاء عقب العملية الأمنية الناجحة التي نفذت في ناحية (قره هنجير) شرق كركوك، من قبل القطعات الأمنية في محافظة السليمانية.