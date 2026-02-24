آسايش كوردستان تتلف نحو 700 كغم من المخدرات وتؤشر تراجعاً بنسبة التعاطي

شفق نيوز- السليمانية

أعلن جهاز الآسايش في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إتلاف نحو 700 كيلوغرام من المواد المخدرة ومشتقاتها التي تم ضبطها خلال العام 2025، فيما أكد انخفاض نسبة التعاطي خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال المتحدث باسم الجهاز، العقيد كارزان شيركو، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن المواد التي جرى إتلافها شملت كميات كبيرة ومتنوعة، من بينها أكثر من 410 كيلوغرامات من مادة الكريستال، ومليوناً و602 ألفاً و457 حبة كبتاغون، فضلاً عن 35 كيلوغراماً و987 غراماً من الترياق، و29 كيلوغراماً و62 غراماً من الحشيش، و3 كيلوغرامات و340 غراماً من الماريغوانا، وأكثر من كيلوغرام واحد من الهيروين، إضافة إلى 32 كيلوغراماً و300 غرام من بذور شادانا، وكميات أخرى من بذور الخشخاش ومادة "ناز".

وأضاف أن المضبوطات تضمنت أيضاً 50 ألفاً و143 حبة ترامال، و314 ألفاً و790 حبة من أنواع مختلفة من المواد المخدرة، و401 حبة ميثادون، إلى جانب مواد سائلة مخدرة، و61 سيكارة حشيش، و104 غرامات و680 ملغم من مادة زئبق كاليفورنيوم، و107 أبر من مواد مخدرة، مؤكداً أن عملية الإتلاف جرت بالتعاون مع إدارة معمل أسمنت "كاسن" وبطريقة علمية وصحية تضمن عدم الإضرار بالبيئة.

وأكد المتحدث باسم جهاز الآسايش أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في ملاحقة تجار ومتعاطي المخدرات واعتقالهم، بهدف حماية المجتمع والحد من انتشار هذه الظاهرة، معرباً عن شكره للمواطنين على تعاونهم.

وأشار إلى أن نسبة متعاطي المواد المخدرة شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال العام 2025 مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس فاعلية الإجراءات الأمنية والتعاون المجتمعي في مواجهة هذه الآفة.