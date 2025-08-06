أسايش إقليم كوردستان يحبط مخططاً إرهابياً ويعتقل المتورطين به في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أعلن جهاز أسايش إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على شخصين بتهمة الإرهاب في مدينة السليمانية، كانا يخططان لتنفيذ عمليات تستهدف إحدى مقرات الدفاع المدني في المحافظة.

وذكرت المديرية العامة للعمليات في أسايش الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد متابعة ورصد استخباري دقيق، على خلفية نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تهديدات بعمليات تفجير، تمكنت فرق الأسايش من تحديد مكان المشتبه بهم في السليمانية، وبأمر قضائي ألقت القبض عليهم خلال الفترة من 22 إلى 24 حزيران/ يونيو 2025".

وبينت أن "أحد المتهمين يعمل موظفاً في أحد مقرات الدفاع المدني بالمحافظة، وكشفت التحقيقات أن خطتهم كانت تتضمن في مرحلتها الأولى تسميم خزان مياه الشرب الخاص بأحد مقرات الدفاع المدني في السليمانية، وفي المرحلة الثانية تنفيذ تفجير عبر زرع عبوة ناسفة في مركبة تابعة للمقر".

وأكدت المديرية أن فرقها نجحت في إحباط المخطط والقبض على المتهمين"، لافتة إلى أنهما "موقوفان حالياً وفق المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب، والتحقيقات معهما لا تزال مستمرة".