أسايش غرب السليمانية تعتقل "ارهابياً" خطيراً

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش غرب السليمانية، اليوم الأربعاء، اعتقال "إرهابي" شارك في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مناطق متعددة أبرزها آمرلي وسلمان باك، وذلك قبل محاولة هروبه من مناطق مسؤوليتها.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قواتنا بالتعاون مع أسايش السليمانية ألقت القبض على إرهابي شارك في عدة جرائم ضد الإنسانية".

وأضافت المديرية أن "الإرهابي المعتقل هو (ع. ق. م.) انضم إلى تنظيم داعش عام 2014 وبايع الإرهابي مصعب محمود عبد العزيز، وشارك في قتل عدد من المواطنين في منطقتي آمرلي وسلمان باك".

وبين البيان انه "منذ عام 2018 تواجد الإرهابي قرب حدود طوزخورماتو - كفري كمقاتل في تنظيم داعش"، موضحة أنه "حضر إلى حدود مديريتنا في ليلة 18/19 كانون الثاني 2023، وألقت مفارز الاسايش القبض عليه قبل ساعات من محاولته الهروب خارج مناطق مسؤوليتنا في الليلة نفسها".