شفق نيوز/ أعلنت مديرية آسايش السليمانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على أربعة أشخاص متهمين بالاعتداء على اثنين من المواطنين في حادثة وقعت مساء أمس الأول الأحد داخل حدود القضاء، وذلك على خلفية نزاع اجتماعي.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحادثة وقعت في قضاء شاره‌زور بتاريخ 19 أيار/ مايو الجاري، حيث تعرّض مواطنان لاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص على خلفية ما وُصف بنزاع ذي طابع اجتماعي.

وأضافت أن فرق الآسايش باشرت على الفور بعملية تحرٍّ وجمع للمعلومات، وبناءً على أمر صادر من الجهات القضائية، تمكّنت من تحديد هوية المتورطين الأربعة والقبض عليهم.

وأكدت المديرية أن التحقيقات ما تزال مستمرة مع المتهمين بموجب المادة 413، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وشددت آسايش السليمانية على استمرارها في ملاحقة المتورطين في مثل هذه القضايا، مؤكدة أن حفظ الأمن والاستقرار يتطلب تعاوناً مشتركاً بين المواطنين والمؤسسات الأمنية.