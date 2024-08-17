أسايش أربيل يقبضون على متهمين سرقا 12 دراجة نارية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أمن الأسايش محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، عن الاطاحة بمتهمين اثنين قاما بسرقة ما مجموعه 12 دراجة نارية من مناطق مختلفة في عاصمة الإقليم.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد ان تم الابلاغ عن مجموعة حوادث سرقة بمناطق متعددة في اربيل، قامت قواتها بالتحريات واستطاعت ان تكشف هوية المتهمين وهم شخصان باسم (م، ف، ع) و( هـ، هـ، ل)".

واضاف البيان انه "بعد اصدار أمر إلقاء القبض عليهما من قبل قاضي تحقيق اسايش اربيل ألقت قوات الاسايش القبض عليهم، مبينا انه بعد التحقيق معهما اعترفا بأنهما قاما بسرقة (12) دراجة نارية من المواطنين".