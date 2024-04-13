أسايش أربيل تعلن السيطرة على "خلاف عائلي" رافقه إطلاق نار كثيف (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، السيطرة على خلاف بين عائلتين في ناحية ملا عمر، رافقها إطلاق نار كثيف من الطرفين.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قواتها طوقت مكان الخلاف بين العائلتين في قرية شوك التابعة لناحية ملا عمر، وسيطرت على الوضع بعد أن "ألقت القبض على جميع المشتبه، تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء".

وأظهرت مشاهد مصورة، حصلت عليها الوكالة، إطلاق نار كثيف بين عائلتين نتيجة خلاف مجهول، ما تسبب بقطع طريق شقلاوة أربيل، قبل أن تتمكن الأسايش من السيطرة عليه وإعادة الأمور إلى نصابها.