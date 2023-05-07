"آسايش أربيل" تعلن اعتقال عصابة سطت على منزل امرأة مسنة: لن يفلت أحد من العقاب

شفق نيوز/ اعلنت مديرية "آسايش أربيل" يوم الاحد القاء القبض على عصابة سطت على منزل امرأة مسنة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض ثلاثة أشخاص قاموا بالسطو على منزل امرأة مسنة وسرقتها".

واضاف البيان انه" سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم "مؤكدا ان "منازل المواطنين بأمان ولن يفلت أي مجرم من العقاب".

وكان لصوص انتحلوا صفة عناصر أمنية قاموا مساء أمس الأول الجمعة باقتحام منزل امراة مسنة في منطقة ( گولان) وسط مدينة اربيل، وسرقة 125 مثقال ذهب وعشرين الف دولار.