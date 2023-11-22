آسايش أربيل تعتقل شخصين ينشران محتوى "لا أخلاقي" ويتاجران بالمخدرات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية آسايش أربيل، مساء اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على شخصين بتهمة فتح قنوات "غير أخلاقية" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قواتها تمكنت من إلقاء القبض على شخصين كانا يقومان بالدعوة "لأعمال لا أخلاقية عبر البث المباشر في مواقع التواصل الاجتماعي وابتزاز المواطنين".

وأضافت أنه "بعد التحقيقات تبين أن المتهمين يمتلكان عدداً من القنوات على موقع تطبيق "تلغرام" والعديد من المقاطع غير اللائقة للنساء والرجال حيث كانا يرسلانها إلى أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية أو أرصدة هاتفية، إضافة إلى المتاجرة بالمخدرات".