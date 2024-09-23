أسايش أربيل تعتقل شخصين قاما بالاعتداء على الفنان "بسمان الخطيب"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل، يوم الاثنين، إلقاء القبض على متهمين اثنين قاما بالاعتداء على الفنان "بسمان الخطيب" داخل المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد وقت قصير من تداول مقطع فيديو مسجل لقيام شخصين بالاعتداء على فنان يدعى (بسمان الخطيب) في منصات التواصل الاجتماعي، تم إلقاء القبض عليهما".

ولفتت إلى أن عملية إلقاء القبض تمت "بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقهما من قبل قاضي تحقيق أسايش أربيل وهم كل من المتهم (ع، ب، ي) والمتهم (ع،ع،ح) حيث قام أحد المتهمين بالاعتداء على الفنان المذكور وقام الآخر بتصوير الحادث"، مبيناً أنه "بعد التحقيق مع المتهمين تبين أن أصل الخلاف قضية اجتماعية".

وأكدت المديرية، أن "أي شخص يتجاوز على أمن المواطنين والقانون ويحمل اي صفة او يشغل أي مركز، سيحاسب وفق القانون النافذ تطبيقاً بأن لا أحد فوق القانون".