آسايش أربيل تعتقل شخصاً يستعرض بإطلاق النار عبر مواقع التواصل الاجتماعي

شفق نيوز/ أعلنت مديرية آسايش (امن) أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، إلقاء القبض على متهم بحيازة أسلحة غير مرخصة والاستعراض بإطلاق النار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه ضمن حملة مكافحة حيازة وحمل السلاح بدون رخصة، ونشره في شبكات التواصل الإجتماعي، وبعد أخذ التصريح من قاضي تحقيق آسايش أربيل، تم القبض على (م. ح. ع) بتهمة حيازة السلاح بدون رخصة والقيام بأمور "تافهة".

وبين أنه كان يقوم بنشر مقاطع فيديو في شبكة التواصل الاجتماعي وهو ما يعد ممنوعاً حسب القانون.

وأضاف البيان أن المديرية تؤكد مرة أخرى بأن من يقوم بنشر مقاطع فيديوية وهو يقوم بهذا الفعل (إطلاق النار)، فإنه سوف يتعرض إلى المساءلة القانونية، حسب التخويل الذي أوكل بها للتصرف إزاء تلك الحالات، معرباً عن الشكر لتعاون المواطنين الذين أدلوا بالمعلومات اللازمة بهذا الصدد.