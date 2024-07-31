أسايش أربيل تعتقل رجلاً وامرأة بتهمة السرقة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على رجل و أمراة بتهمة السرقة في أماكن عامة بمدينة أربيل.

وذكر بيان للأسايش، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملة إلقاء القبض على المتهمين تمت بعد تعقب مجموعة من حوادث السرقة التي حصلت في مناطق عدة في اربيل، والمتهمين هما امراة باسم (ب،ز،ت) ورجل باسم (م،ن،ح)".

وأوضح أن عملية اعتقال المتهمين تمت بأمر من قاضي تحقيق أسايش اربيل، حيث كانت المراة تستغل أطفالها بأعمار (7 إلى 10 ) سنين لإلهاء الناس وسرقة هواتفهم أو الحقائب وغيرها بأماكن عامة، بينما يقوم الرجل بكسر زجاج بعض السيارات وسرقة أدوات وأغراض منها".