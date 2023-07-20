أسايش أربيل تعتقل امرأة مطلوبة لبغداد

شفق نيوز / أعلنت مديرية أسايش أربيل، مساء الخميس، القاء القبض على امراة دهست شخصا بالسيارة في بغداد، وفرت إلى إقليم كوردستان.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قواتها وبالتنسيق مع وزارة داخلية الإقليم، وبناء على طلب من وزارة الداخلية الاتحادية، ألقت القبض على امرأة مطلوبة باسم (أ.ج.ن.ع) والتي كانت مطلوبة لدى محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، ولديها أمر قبض وفق المادة 36 من قانون المرور".

وأضافت أن "المرأة المطلوبة دهست في بغداد بسيارتها شخصا باسم ( ح.ح.ع) وتوفي نتيجة الحادث، وفرت المتهمة إلى مدينة أربيل للاختباء هناك".

وأشارت مديرية الأسايش، إلى أن "قواتها وبعد إلقاء القبض على المتهمة، قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بتسليمها إلى جهة الطلب".