آسايش أربيل تعتقل امرأة بغدادية عذبت طفلتها بعنف

شفق نيوز/ أعلنت مديرية آسايش أربيل، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على امرأة قامت بتعذيب طفلتها عبر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد انتشار فيديو لامرأة وهي تعذب طفلة صغيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قامت فرقنا بالتحقيق وتبين أن المرأة عربية تدعى (ز. و. م) من أهالي بغداد، تسكن في أربيل للعمل".

وأضافت "بأمر من قاضي تحقيق آسايش أربيل ألقينا القبض على المرأة وبعد التحقيق معها تبين أن الطفلة المعنفة هي ابنتها وعمرها أربع سنوات"، مشيرة إلى أن "المرأة كانت قد انفصلت عن زوجها منذ فترة".